LIVE Tuffi | Mondiali 2023 in DIRETTA | Marsaglia ottavo dopo la prima batteria | alle 10 50 la seconda con Giovanni Tocci

10.21 ha concluso quindi in ottava posizione la manche del preliminare dal metro: il migliore fin qui è risultato il messicano Olvera Ibarra, il quale ha sorpreso tutti issandosi al comando. Azzurro che paga gli errori nel secondo e quarto tuffo, la finale è fortemente a rischio per il romano. A tra poco per il via della, per l'Italia c'è. 10.18 La top-ten della: 1 MEX Osmar OLVERA IBARRA 395.85 – 2 GBR Jordan Christopher HOULDEN 374.90 20.95 3 AUS Shixin LI 374.50 21.35 4 SUI Jonathan SUCKOW 369.00 26.85 5 MEX Juan Manuel CELAYA ...

Campionati Mondiali di Nuoto - Fukuoka 2023su Sky e in streaming su NOW Venerdì 14 luglio Ore 2: Nuoto Artistico - Solo Femminile Tecnico, Sky Sport Summer e NOW Ore 3:- Trampolino 1 ...Su Sky Sport continua la programmazione per un totale di oltre 400 ore di: in tutto 9 i canali ... Ma prima del nuoto, i protagonisti dal 14 luglio saranno i campioni dei. Nella prima ......, Maurizio Felugo e Leonardo Binchi per la pallanuoto. Inoltre, aggiornamenti quotidiani con Niccolò Omini, inviato in Giappone, con le interviste a caldo dei protagonisti e i collegamenti...

LIVE Tuffi, Mondiali 2023 in DIRETTA: Tocci e Marsaglia impegnati nei preliminari dal metro OA Sport

I Mondiali 2023 degli sport acquatici scatteranno a Fukuoka, in Giappone, oggi, venerdì 14 luglio: il programma della rassegna iridata si aprirà con il nuoto artistico (preliminari di solo tecnico fem ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.00: Due italiane in finale nella gara dal metro! Questa è la notizia della prima notte di gare per i tuffi a Fukuoka. Per il momento è tutto, appuntamento a ...