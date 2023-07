LIVE Tuffi | Mondiali 2023 in DIRETTA | Marsaglia nono dopo la quinta rotazione

(Di venerdì 14 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.53 Termina la penultima, ma il distacco dal settimo posto è di quasi diciotto punti. 9.52 Continua la gara straordinaria di Olvera Ibarra: il messicano ha quattordici punti di vantaggio sul secondo, l’australiano Li. 9.49 Obiettivamente la situazione diè abbastanza critica: a meno di clamorosi ribaltoni, l’azzurro può puntare all’ottava piazza, ricordando però che la metà degli atleti iscritti a questa gara deve ancora prendere iniziare la propria prova. 9.47 63.00 punti per Suckow: lo svizzero è al momento in quarta posizione. 9.46 Molto bene Ruvalcaba: il dominicano sale in quarta posizione con 295.35 punti totali.è distante circa venti lunghezze dal caraibico. 9.45 69.30 ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.00: Due italiane in finale nella gara dal metro! Questa è la notizia della prima notte di gare per i tuffi a Fukuoka. Per il momento è tutto, appuntamento a ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della prima giornata per quanto riguarda i tuffi ai Mondiali 2023 di Fukuoka (Giappone): si parte con l ...