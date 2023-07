LIVE Tuffi | Mondiali 2023 in DIRETTA | Li in testa dopo la prima metà di tuffi! Tra poco Pellacani e Bertochi

(Di venerdì 14 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.20:delladelle atlete inc’è Li, davanti a Heimberg e Vincent 4.19: La norvegese Tuxen chiude laparte di gara con un 214.85 4.18: La colombiana Zapata Corea non chiude bene la sua gara: 210.70 4.17: Bene in chiusura la statunitense Hernandez che si porta a 239.40 4.16: Totale di 232.15 per la canadese Vallee 4.15: Bene l’australiana O’Brien che totalizza 221.45 4.15: Chiude con un punteggio di 217.00 la norvegese Kupka 4.14: Qualche spruzzo per la sudafricana Vincent che raggiunge 242.25 4.14: Totale di 178.40 per la malese Bong 4.14: Bene la canadese Ricci che chiude con un 99.35 4.14: Discreto l’ultimo tuffo della irlandese Cryan che totalizza 229.50 4.14: La ungherese ...

Su Sky Sport continua la programmazione per un totale di oltre 400 ore di: in tutto 9 i canali. Ma prima del nuoto, i protagonisti dal 14 luglio saranno i campioni dei tuffi. Maurizio Felugo e Leonardo Binchi per la pallanuoto. Inoltre, aggiornamenti quotidiani con Niccolò Omini, inviato in Giappone, con le interviste a caldo dei protagonisti e i collegamenti. Campionati Mondiali di Nuoto su Sky e su NOW Venerdì 14 luglio Ore 2: Nuoto Artistico " Solo Femminile Tecnico, Sky Sport Summer e NOW

I Mondiali 2023 degli sport acquatici scatteranno a Fukuoka, in Giappone, oggi, venerdì 14 luglio: il programma della rassegna iridata si aprirà con il nuoto artistico (preliminari di solo tecnico femminile). Mondiali di Nuoto 2023: calendario e programma gare. Dal 14 al 30 luglio in diretta su Sky e in streaming su NOW i Campionati del Mondo di nuoto – World Aquatics Fukuoka.