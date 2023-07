LIVE Tuffi | Mondiali 2023 in DIRETTA | inizia il preliminare dal metro | Marsaglia entra subito in gara Tocci impegnato in tarda mattinata

(Di venerdì 14 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.09 Ora il cubano Escalona, poi sarà il turno di Lorenzo. 8.09 L’ucraino Konovalov sale in terza posizione con il punteggio di 54.60. 8.08 Intanto è uscito il punteggio di Houlden: 61.20 il totale per il britannico, al momento secondo alle spalle di Li. 8.07salterà per dodicesimo in questa qualificazione. 8.05 Vola in testa l’australiano Li con il punteggio di 67.50. 8.04 Non esce il punteggio del primo tuffo di Houlden, è il momento dell’austriaco Lofti. 8.03 Tuffo decisamente rivedibile per lo svedese, ora tocca al britannico Houlden. 8.00 Si puòre, il primo a saltare sarà lo svedese David Ekdahl. 7.57 I sessantatré atleti in lista di partenza verranno divisi in due sottogruppi:salterà nel primo, mentre ...

Campionati Mondiali di Nuoto - Fukuoka 2023su Sky e in streaming su NOW Venerdì 14 luglio Ore 2: Nuoto Artistico - Solo Femminile Tecnico, Sky Sport Summer e NOW Ore 3:- Trampolino 1 ...Su Sky Sport continua la programmazione per un totale di oltre 400 ore di: in tutto 9 i canali ... Ma prima del nuoto, i protagonisti dal 14 luglio saranno i campioni dei. Nella prima ......, Maurizio Felugo e Leonardo Binchi per la pallanuoto. Inoltre, aggiornamenti quotidiani con Niccolò Omini, inviato in Giappone, con le interviste a caldo dei protagonisti e i collegamenti...

LIVE Tuffi, Mondiali 2023 in DIRETTA: Tocci e Marsaglia impegnati nei preliminari dal metro OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.00: Due italiane in finale nella gara dal metro! Questa è la notizia della prima notte di gare per i tuffi a Fukuoka. Per il momento è tutto, appuntamento a ...Si aprono con una doppia notizia positiva i Mondiali di tuffi a Fukuoka per l’Italia. Saranno due, infatti, le azzurre che disputeranno la finale del metro femminile. Un obiettivo centrato sia da Chia ...