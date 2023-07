LIVE Tuffi | Mondiali 2023 in DIRETTA | Bertocchi e Pellacani in gara nei preliminari dal metro

(Di venerdì 14 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, Orari, Tv e streaming deididi Fukuoka – Il programma deidi Fukuoka e gli italiani ingiorno per giorno – Il medagliere deidi Budapest 2022 – Quale Italia a Fukuoka? – Le speranze di medaglia per l’Italia – Le parole di Oscar Bertone – Il programma del Mondiale di Fukuoka – I pass olimpici in palio a Fukuoka Buongiorno e benvenuti alladella prima giornata di gare dei Campionati del Mondodia Fukuoka. Si apre un Mondiale importante per la Nazionale azzurra. Tanta ambizione e voglia di essere protagonisti: con questi fattori l’Italia si presenta alla rassegna iridata dopo essere stata ...

Su Sky Sport continua la programmazione per un totale di oltre 400 ore di: in tutto 9 i canali ... Ma prima del nuoto, i protagonisti dal 14 luglio saranno i campioni dei. Nella prima ...... Inoltre, aggiornamenti quotidiani con Niccolò Omini, inviato in Giappone, con le interviste a caldo dei protagonisti e i collegamenti......tecnico Maurizio Felugo e Leonardo Binchi Campionati Mondiali di Nuoto su Sky e su NOW Venerdì 14 luglio Ore 2: Nuoto Artistico " Solo Femminile Tecnico, Sky Sport Summer e NOW Ore 3:- ...

Domani, venerdì 14 luglio, inizierà l'avventura dei tuffi nei Mondiali 2023 di Fukuoka (Giappone). Una rassegna iridata molto importante non solo per le medaglie in palio, ma anche per i pass ai pross ...Dal 14 al 30 luglio in diretta su Sky e su NOW i Campionati del Mondo di nuoto-World Aquatics Fukuoka 2023. Un evento che metterà in palio ben 76 titoli mondiali, dove l’Italia schiererà in blocco una ...