LIVE Tour de France 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | si avvicina la salita di giornata

(Di venerdì 14 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE16.15 Il gruppo ora è segnalato a 4? dai fuggitivi. Fra 10 chilometri inizia la… 16.13 UAE Team Emirates in testa al gruppo a tirare intanto. 16.11 L’uomo della TotalEnergies è dato infatti a 35” di ritardo dagli altri fuggitivi. 16.08 Ha perso un po’ di margine Pierre La, dopo che Bettiol e Shaw si sono messi a fare l’andatura in discesa. 16.06 Intanto la Lotto-Dstny prova a salvare Caleb Ewan, mettendogli a disposizione Frederik Frison. 16.04 Siamo in un tratto di discesa che durerà fino ai -30 dall’arrivo. Buono il ritmo della fuga al momento. 16.01 Meno di 42 chilometri al traguardo, meno di 25 all’attacco della Grand Colombier! 15.59 Caleb Ewan passa solo ora allo sprint intermedio. Ha ...

...all'Arena di Verona e la data del 14 ottobre a Firenze a cui adesso si aggiunge un secondoil 15 ottobre. Raddoppia anche la data di Milano al Mediolanum Forum. Queste tutte le date del...... attualmente incon Fiorella Mannoia, aprirà sabato 15 luglio la rassegna 'Storie di Musica' al teatro romano di Sepino. Dopo il rinvio deldi Silvia Mezzanotte, che doveva essere il ...Di seguito, le restanti tappe deldei Placebo in Italia: 14 luglio 2023 - Imola - Autodromo ...2023 - Matera - Sonic Park Matera 18 luglio 2023 - Piazzola Sul Brenta (Padova) - Piazzola...

LIVE Tour: 13ª tappa con finale sul Grand Colombier. Teunissen vince il traguardo volante La Gazzetta dello Sport

Roma, 14 lug. (askanews) - Con 570 mila spettatori, 14 stadi, tanti grandi ospiti e 33 canzoni in scaletta per raccontare gli oltre 20 anni ...14 lug 2023 - "Foxtrot At Fifty + Hackett Highlights: Live in Brighton" il concerto in cui ripropone “Foxtrox” ...