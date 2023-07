LIVE Tour de France 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Kwiatkowski in testa da solo a 11 chilometri dall’arrivo

Leggi su oasport

(Di venerdì 14 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE16.51 Da segnalare anche il ritiro di Ben Turner (Ineos-Grenadiers). 16.50 Il polacco entra ora in un tratto di leggero falsopiano che durerà fino ai -7 dal traguardo. Si stacca intanto Romain Bardet (DSM-firmenich). 16.47 Il gruppo ha guadagnato ora una trentina di secondi su, che ha ora 3’05” di vantaggio. 16.45 Continua l’andatura non troppo sostenuta del gruppo, che rimane a 3’35” dalla fuga. Si aspetta il momento buono per attaccare, ma gli uomini in avanscoperta rischiano di arrivare al traguardo… 16.43 Intanto nella fuga rientra, e addirittura va via da! 16.42 Il gruppo inizia a perdere pezzi, si staccano Ben O’Connor (AG2R-Citroen) ed Egan Bernal ...