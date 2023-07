LIVE Sinner-Djokovic | Wimbledon 2023 in DIRETTA | comincia la semifinale!

(Di venerdì 14 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-AD Palla break. CHE PUNTOOO! Scambio spettacolare chiuso da una spaventosa accelerazione con il dritto lungolinea dell’azzurro. 40-40 Dritto inside in carico di spin di, che annulla così la palla break. 30-40 Palla break. Risposta che pizzica il nastro seguita dall’accelerazione vincente con il dritto in avanzamento. Alè Jannik! 30-30 E’ largo il secondo dritto inside out del tennista di Belgrado. 30-15 Jannik si fa trovare pronto sulla discesa a rete dell’avversario piazzando un solido passante di rovescio. 30-0 Gran seconda al centro di. 15-0 Perde subito gli appoggi rischiando di scivolare. PRIMO SET 14:35 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di tre minuti via ...

...raggiunge la semifinale di un torneo del Grande Slam. Di fronte si trova l'ex numero 1 Djokovic , che non sbaglia sull'erba londinese dal 2017. Dalle 14.30 la semifinale, che sarà ...Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti Ancora- Djokovic, ancora a WimbledonLONDRA (REGNO UNITO) - Prima semifinale in carriera in uno Slam per Jannik, che oggi (venerdì 14 luglio, inizio previsto per le ore 14:30) sfiderà a Wimbledon Nole Djokovic : in palio un posto per la finale (contro il vincente di Alcaraz - Medvedev ), con il serbo ...

