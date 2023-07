LIVE Sinner-Djokovic 3-6 4-6 6-7 | Wimbledon 2023 in DIRETTA | il serbo è superiore | l’azzurro lotta | ma non basta

(Di venerdì 14 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:32 Si chiude qui la nostratestuale della semifinale ditra. Grazie per aver seguito l’incontro in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata. 17:30 8 ACE e 3 doppi falli per l’altoatesino, che ha servito il 60% di prime ricavandone il 76% di punti. 11 ACE e nessun doppio errore per la leggenda serba, che ha servito il 58% di prime trovando il punto nel 75% delle occasioni. 17:29 Rammarico per i due set point mancati sul 5-4 del terzo set, e per quel doppio fallo sul 3-2 nel tiebreak.ha però disputato un ottimo match, al cospetto di un avversario concentratissimo dal primo all’ultimo punto. NOVAK ...

LONDRA (REGNO UNITO) - L'italiano sconfitto nella prima semifinale in carriera in uno Slam : Nole Djokovic conquista per la nona volta la finale di Wimbledon dove incontrerà il vincente tra Alcaraz e ...Inizia il secondo set 6 - 3 Il primo set va a Djokovic 3 - 5 GameResiste5 - 2 Game Djokovic. Il serbo mette la mano sul primo set 2 - 4 Game. 4 - 1 Game Djokovic, c on il suo ...0/3 sulle palle break 14:53 - Djokovic si porta avanti subito: 3 - 0 con un break 14:30 - La semifinale più attesa dagli italiani sta per cominciare: Janniksfida il 23 volte campione ...

LIVE Wimbledon, Djokovic in finale. Sinner si arrende 3-0. Ora Alcaraz-Medvedev La Gazzetta dello Sport

La cronaca in diretta della semifinale di Wimbledon tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Chi vince, domenica va in finale ...È il giorno delle semifinali maschili a Wimbledon. Sul campo centrale sono in programma le due sfide che decreteranno ...