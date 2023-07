LIVE – Sinner-Djokovic 3-6 4-6 6-6 | semifinale Wimbledon 2023 | RISULTATO in DIRETTA

(Di venerdì 14 luglio 2023) Ile latestuale dellatra Jannike Novak, terzo Slam stagionale di scena sui campi in erba dell’All England Lawn Tennis & Croquet Club di Londra. Dopo il confronto nei quarti di finale lo scorso anno, i due giocatori si ritrovano di fronte sui prati londinesi ma per contendersi l’accesso in finale. Il favorito non può che essere, che non perde sul Centrale da oltre 10 anni e nei Major (3 su 5) ha una marcia in più rispetto agli altri.tuttavia è già andato vicino alla vittoria lo scorso anno (portandosi avanti due set a zero) e non c’è nulla che lasci pensare che non possa riprovarci quest’anno. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con ...

Inizia il secondo set 6 - 3 Il primo set va a Djokovic 3 - 5 GameResiste5 - 2 Game Djokovic. Il serbo mette la mano sul primo set 2 - 4 Game. 4 - 1 Game Djokovic, c on il suo ...0/3 sulle palle break 14:53 - Djokovic si porta avanti subito: 3 - 0 con un break 14:30 - La semifinale più attesa dagli italiani sta per cominciare: Janniksfida il 23 volte campione ...LONDRA (REGNO UNITO) - Prima semifinale in carriera in uno Slam per Jannik, che oggi (venerdì 14 luglio, inizio previsto per le ore 14:30) sfiderà a Wimbledon Nole Djokovic : in palio un posto per la finale (contro il vincente di Alcaraz - Medvedev ), con il serbo ...

La cronaca in diretta della semifinale di Wimbledon tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Chi vince, domenica va in finale ...È il giorno delle semifinali maschili a Wimbledon. Sul campo centrale sono in programma le due sfide che decreteranno ...