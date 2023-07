LIVE Sinner-Djokovic 3-6 4-6 5-4 | Wimbledon 2023 in DIRETTA | il serbo serve per rimanere nel set

(Di venerdì 14 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-4 Game. Servizio, dritto e volèe di rovescio sulla riga. Altro turno di battuta convincente dell’azzurro. Dopo il cambio di camposervirà per restare nel set. 40-15and volley dell’altoatesino disinnescato dalla risposta vincente di rovescio dell’avversario. 40-0 In corridoio il dritto di. 30-0 SI! Rovescio in back seguito da una spaventosa accelerazione di dritto. Forza Jannik! 15-0 Non passa la risposta di dritto del. 4-4 Game. Solita prima esterna vincente del numero 2 ATP, che dal possibile 0-30 mette a segno 4 punti consecutivi. 40-15 Ilguadagna progressivamente campo, chiudendo con il rovescio incrociato in avanzamento. 30-15 ...

Inizia il secondo set 6 - 3 Il primo set va a Djokovic 3 - 5 GameResiste5 - 2 Game Djokovic. Il serbo mette la mano sul primo set 2 - 4 Game. 4 - 1 Game Djokovic, c on il suo ...0/3 sulle palle break 14:53 - Djokovic si porta avanti subito: 3 - 0 con un break 14:30 - La semifinale più attesa dagli italiani sta per cominciare: Janniksfida il 23 volte campione ...LONDRA (REGNO UNITO) - Prima semifinale in carriera in uno Slam per Jannik, che oggi (venerdì 14 luglio, inizio previsto per le ore 14:30) sfiderà a Wimbledon Nole Djokovic : in palio un posto per la finale (contro il vincente di Alcaraz - Medvedev ), con il serbo ...

La cronaca in diretta della semifinale di Wimbledon tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Chi vince, domenica va in finale ...È il giorno delle semifinali maschili a Wimbledon. Sul campo centrale sono in programma le due sfide che decreteranno ...