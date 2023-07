LIVE Sinner-Djokovic 3-6 4-6 3-2 | Wimbledon 2023 in DIRETTA | l’azzurro comanda senza break nel terzo set

(Di venerdì 14 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-2 Game. Ancora ottimo il servizio di Jannik. Il numero uno d’Italia resta al timone di questoset. 40-30 Prima esterna provvidenziale dell’altoatesino. 30-30 Risposta sulla riga seguita dal dritto vincente di. 30-15 Servizio e dritto a segno per. 15-15 BOOM! Accelerazione con il dritto lungolinea di rara potenza scagliata da. 0-15 Difesa spaziale di Jannik, che non può nulla sulla perfetta palla corta dell’avversario. 2-2 Game. Il numero 2 ATP cambia marcia con il rovescio lungolinea, chiudendo il punto con una comoda volèe. AD-40 Quando il punto pesa, il serbo trova sempre aiuto nel servizio. 40-40 Risposta vincente di dritto scagliata ...

LONDRA (REGNO UNITO) - Prima semifinale in carriera in uno Slam per Jannik, che oggi (venerdì 14 luglio, inizio previsto per le ore 14:30) sfiderà a Wimbledon Nole Djokovic : in palio un posto per la finale (contro il vincente di Alcaraz - Medvedev ), con il serbo ...0/3 sulle palle break 14:53 - Djokovic si porta avanti subito: 3 - 0 con un break 14:30 - La semifinale più attesa dagli italiani sta per cominciare: Janniksfida il 23 volte campione ......raggiunge la semifinale di un torneo del Grande Slam. Di fronte si trova l'ex numero 1 Djokovic , che non sbaglia sull'erba londinese dal 2017. Dalle 14.30 la semifinale, che sarà ...

È il giorno delle semifinali maschili a Wimbledon. Sul campo centrale sono in programma le due sfide che decreteranno i finalisti di domenica. Si parte con Sinner-Djokovic, a seguire Alcaraz-Medvedev.All England Lawn Tennis and Croquet Club è in corso 14.30 la semifinale maschile tra Jannik Sinner e Novak Djokovic che vale un posto alla finale di Wimbledon. E' la terza volta che un italiano arriva ...