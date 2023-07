LIVE Sinner-Djokovic 3-6 1-2 | Wimbledon 2023 in DIRETTA | set e break di margine per il serbo

(Di venerdì 14 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30 Rovescio incrociato in palleggio diche pizzica la riga esterna. 15-30scaglia un gran rovescio lungolinea, accompagnando con un urletto tardivo. L’arbitro giustamente lo penalizza con il punto di penalità per gioco disturbato. 15-15 CHE PUNTOOO! Duello rusticano a rete vinto dall’altoatesino, che scalda anche il pubblico. 15-0 Prima al corpo vincente di. 2-1. Purtroppo l’errore di dritto di Jannik sta diventando una costante. C’è ildel. 30-40 Servizio e dritto a segno per l’azzurro. Resta una pallada annullare. 15-40 Scappa via il rovescio incrociato del numero 2 ATP. 0-40 Tre palle...

LONDRA (REGNO UNITO) - Prima semifinale in carriera in uno Slam per Jannik, che oggi (venerdì 14 luglio, inizio previsto per le ore 14:30) sfiderà a Wimbledon Nole Djokovic : in palio un posto per la finale (contro il vincente di Alcaraz - Medvedev ), con il serbo ......raggiunge la semifinale di un torneo del Grande Slam. Di fronte si trova l'ex numero 1 Djokovic , che non sbaglia sull'erba londinese dal 2017. Dalle 14.30 la semifinale, che sarà ...Spero vinca il suo primo Slam Scanagatta: "Djokovic favorito con, spero nel quinto set". Flink: "Vince Nole in quattro" [VIDEO] I numeri e i temi di- Djokovic, Jannik chiamato all'...

LIVE Sinner-Djokovic, Wimbledon 2023 in DIRETTA: mission impossible, il serbo non perde a Londra dal 2017 OA Sport

All England Lawn Tennis and Croquet Club è in corso 14.30 la semifinale maschile tra Jannik Sinner e Novak Djokovic che vale un posto alla finale di Wimbledon. E' la terza volta che un italiano arriva ...Jannik Sinner a caccia della storia. A due anni di distanza dalla finale persa da Berrettini, l'azzurro cerca l'impresa per tornare a far sognare l'Italia ...