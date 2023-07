LIVE Sinner-Djokovic 0-3 | Wimbledon 2023 in DIRETTA | break in apertura del serbo

(Di venerdì 14 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-0 Game. Servizio vincente del, che conferma dunque il. 40-30 Stupenda la risposta con il rovescio d’incontro di. 40-15 Centratissimo, che comanda lo scambio a suon di dritti precisi e profondi. 30-15 Non passa la risposta di dritto di Jannik. 15-15 Decolla il rovescio in back dell’altoatesino. 0-15 CHE PUNTOOO! Prima il recupero con il rovescio in back, poi uno straordinario passante incrociato stretto di. 2-0. Il numero 2 ATP spinge sulla seconda di Jannik provocando il quinto errore di dritto dell’azzurro. C’è purtroppo subito ildel tennista di Belgrado. 30-40 Palla...

L'azzurro sfida il serbo, detentore del titolo. Nella seconda semifinale, Alcaraz - Rune Jannikin campo oggi contro Novak Djokovic a Wimbledon 2023 per la semifinale del singolare maschile. L'azzurro, testa di serie numero 8, sfida il serbo, numero 2 del mondo e campione in carica sull'......raggiunge la semifinale di un torneo del Grande Slam. Di fronte si trova l'ex numero 1 Djokovic , che non sbaglia sull'erba londinese dal 2017. Dalle 14.30 la semifinale, che sarà ...Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti Ancora- Djokovic, ancora a Wimbledon

Jannik Sinner a caccia della storia. A due anni di distanza dalla finale persa da Berrettini, l'azzurro cerca l'impresa per tornare a far sognare l'Italia ...Jannik Sinner a caccia della storia. A due anni di distanza dalla finale persa da Berrettini, l'azzurro cerca l'impresa per tornare a far sognare l'Italia ...