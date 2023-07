LIVE Nuoto Artistico | Mondiali 2023 in DIRETTA | Italia in settima posizione provvisoria | guida la Cina

(Di venerdì 14 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.14 La coppia olandese è composta da Bregje De Brouwer e Noortje De Brouwer. Il loro esercizio ha una difficolta dichiarata di 33.1000. 12.13 L’Uzbekistan ottiene 182.8649, posizionandosi in ventesima. Ora è il momento dell’Olanda. 12.11 Termina ora l’esibizione della coppia uzbeka. 12.10 Questo è il confronto dei tre esercizi cheno la classifica: NAZ Total Difficulty Artistic Impression Execution Points CHN 33.6000 106.8500 173.4834 280.3334 AUT 34.8500 101.6500 173.6733 275.3233 UKR 35.1000 103.3000 172.3934 274.1934 12.08 Scende ora in acqua l’Uzbekistan, ...

