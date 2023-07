LIVE Nuoto Artistico | Mondiali 2023 in DIRETTA | Italia in seconda posizione provvisoria Inizia ora il gruppo A

(Di venerdì 14 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.53 La coppia messicana è composta da Nuria Diosdado Garcia e Joana Jimenez Garcia. Il loro esercizio presenta un grado di difficoltà dichiarato di 29.6000. 10.52 È il momento del Messico, che scende in questo momento in acqua. 10.51 Tutto pronto per l’inizio delA del duo tecnico. 10.48 Questa mattina solamente due nazioni sono riuscite a non subire dei bismark. Si tratta di Liechstein e di Macao, che hanno confermato la difficoltà dichiarata rispettivamente di 25.5000 e di 16.3500. 10.45 In questoè presente la nazione con il grado di difficoltà dichiarato più alto: l’Ucraina. Questa però può essere un’arma a doppio taglio, considerando il cambio regolamentare nel corso della stagione già ha punito in alcune occasioni le atlete ucraine. 10.42 Scenderanno ...

Campionati Mondiali di- Fukuoka 2023su Sky e in streaming su NOW Venerdì 14 luglio Ore 2:Artistico - Solo Femminile Tecnico, Sky Sport Summer e NOW Ore 3: Tuffi - Trampolino 1 ...Su Sky Sport continua la programmazione per un totale di oltre 400 ore di: in tutto 9 i canali ... 5 MONDIALI tra, atletica leggera, scherma, basket e rugby: dal 14 al 30 luglio , ...... con Cristina Chiuso e Luca Dotto per il, Costanza Fiorentini per ilartistico, ... inviato in Giappone, con le interviste a caldo dei protagonisti e i collegamentisu Sky Sport 24. ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08.19 Il coefficiente di difficoltà dichiarato per la formazione brasiliana è di 28.9000. 08.18 Ora in acqua il Brasile, rappresentato da Laura Miccuci e Gabr ...I Mondiali 2023 degli sport acquatici scatteranno a Fukuoka, in Giappone, oggi, venerdì 14 luglio: il programma della rassegna iridata si aprirà con il nuoto artistico (preliminari di solo tecnico fem ...