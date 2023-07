LIVE Nuoto Artistico | Mondiali 2023 in DIRETTA | Italia in seconda posizione provvisoria dopo 19 nazioni Alle 10 50 avrà inizio il gruppo A

(Di venerdì 14 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.49 Per il momento è tutto per la fase preliminare del duo tecnico. L’mente inspdella Grecia. Appuntamento10.50 circa per ilA, che vede gli esercizi delle trearrivate a podio lo scorso anno. 09.47 Questa la start list delA, che10.50: MEX Nuria Diosdado Garcia, Joana Jimenez Garcia 29.6000 AUT Anna-Maria Alexandri, Eirini-Marina Alexandri 34.8500 CHN Liuyi Wang, Qianyi Wang 33.6000 BUL Sasha Miteva, Dalia Plamenova Penkova 26.3000 ARU Kyra Hoevertsz,Mikayla Morales 24.4000 KOR Yoonseo Hur, Riyoung ...

Campionati Mondiali di- Fukuoka 2023su Sky e in streaming su NOW Venerdì 14 luglio Ore 2:Artistico - Solo Femminile Tecnico, Sky Sport Summer e NOW Ore 3: Tuffi - Trampolino 1 ...Su Sky Sport continua la programmazione per un totale di oltre 400 ore di: in tutto 9 i canali ... 5 MONDIALI tra, atletica leggera, scherma, basket e rugby: dal 14 al 30 luglio , ...... con Cristina Chiuso e Luca Dotto per il, Costanza Fiorentini per ilartistico, ... inviato in Giappone, con le interviste a caldo dei protagonisti e i collegamentisu Sky Sport 24. ...

LIVE Nuoto Artistico, Mondiali 2023 in DIRETTA: Italia in seconda ... OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08.19 Il coefficiente di difficoltà dichiarato per la formazione brasiliana è di 28.9000. 08.18 Ora in acqua il Brasile, rappresentato da Laura Miccuci e Gabr ...Tutto pronto per la 10km femminile di nuoto di fondo deiMondiali di Fukuoka 2023delle discipline acquatiche, in programma da venerdì 14 a domenica 30 luglio. Si alza il sipario sulle gare iridate dell ...