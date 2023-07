LIVE Nuoto Artistico | Mondiali 2023 in DIRETTA | Italia in seconda posizione provvisoria dietro la Grecia

(Di venerdì 14 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA08.24 Il grado di difficoltà dichiarato dell’esibizione delle cilene è di 25.7500. 08.23 È ora il momento del Cile, rappresentato da Isidora Letelier e Rocio Vargas. 08.22 La formazione brasiliana ottiene 203.9234 punti. 08.21 Termina ora la prestazione del Brasile. 08.19 Il coefficiente di difficoltà dichiarato per la formazione brasiliana è di 28.9000. 08.18 Ora in acqua il Brasile, rappresentato da Laura Miccuci e Gabriela Regly. 08.16 Lasi porta in primadavanti all’. La formazione ellenica ottiene 236.1667 punti, poco meno di 2 punti in più di Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero. 08.14 Termina ora l’esercizio delle greche. Il punteggio dellasarà molto indicativo per capire il valore della prestazione delle ...

Campionati Mondiali di- Fukuoka 2023su Sky e in streaming su NOW Venerdì 14 luglio Ore 2:Artistico - Solo Femminile Tecnico, Sky Sport Summer e NOW Ore 3: Tuffi - Trampolino 1 ...Su Sky Sport continua la programmazione per un totale di oltre 400 ore di: in tutto 9 i canali ... 5 MONDIALI tra, atletica leggera, scherma, basket e rugby: dal 14 al 30 luglio , ...... con Cristina Chiuso e Luca Dotto per il, Costanza Fiorentini per ilartistico, ... inviato in Giappone, con le interviste a caldo dei protagonisti e i collegamentisu Sky Sport 24. ...

