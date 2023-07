LIVE Nuoto Artistico | Mondiali 2023 in DIRETTA | Italia in seconda posizione provvisoria dietro la Grecia dopo 17 nazioni

(Di venerdì 14 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.32 Termina ora l’esercizio della formazione slovacca. 09.30 La Slovacchia è la penultima nazione a scendere in acqua nel gruppo B. 09.29 La formazione slovacca è rappresentata da Chiara Diky e Lea Anna Krajcovicova. Il loro esercizio presenta un grado di difficoltà dichiarato di 26.8000. 09.28 La coppia egiziana ottiene 179.0300 punti. Diversi bismark per loro, con il grado di difficoltà che passa da 24.9000 a 16.4000. Ora è il momento della Slovacchia. 09.27 Termina ora l’esercizio dell’Egitto. Le due atlete sembrano molto soddisfatte, nonostante qualche sbavatura. 09.25 Questa è la top 1016scese in acqua: 1 GRE Sofia Evangelia MALKOGEORGOU, Evangelia PLATANIOTI 236.16672 ITA Linda CERRUTI, Lucrezia RUGGIERO 234.2667 3 LIE Noemi Katharina BUCHEL, Leila Olivia ...

Campionati Mondiali di- Fukuoka 2023su Sky e in streaming su NOW Venerdì 14 luglio Ore 2:Artistico - Solo Femminile Tecnico, Sky Sport Summer e NOW Ore 3: Tuffi - Trampolino 1 ...Su Sky Sport continua la programmazione per un totale di oltre 400 ore di: in tutto 9 i canali ... 5 MONDIALI tra, atletica leggera, scherma, basket e rugby: dal 14 al 30 luglio , ...... con Cristina Chiuso e Luca Dotto per il, Costanza Fiorentini per ilartistico, ... inviato in Giappone, con le interviste a caldo dei protagonisti e i collegamentisu Sky Sport 24. ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08.19 Il coefficiente di difficoltà dichiarato per la formazione brasiliana è di 28.9000. 08.18 Ora in acqua il Brasile, rappresentato da Laura Miccuci e Gabr ...Tutto pronto per la 10km femminile di nuoto di fondo deiMondiali di Fukuoka 2023delle discipline acquatiche, in programma da venerdì 14 a domenica 30 luglio. Si alza il sipario sulle gare iridate dell ...