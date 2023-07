LIVE Nuoto Artistico | Mondiali 2023 in DIRETTA | Italia in seconda posizione provvisoria dietro la Grecia dopo 15 nazioni

(Di venerdì 14 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.23 Quintaper la formazione australiana che ottengono 189.6634 punti. 09.22 Termina ora l’esercizio dell’Australia. 09.21 La coppia australiana è composta da Carolyn Buckle e Kiera Gazzard. Il grado di difficoltà dichiarato per l’Australia è di 25.9000. 09.20 Scende ora in acqua l’Australia. 09.19 Terzo posto provvisorio per il Liechtenstein, che ottengono 204.5567 punti. Il grado di difficoltà effettivo del loro esercizio coincide con quello dichiarato di 25.5000. 09.17 Termina ora l’esercizio delle atlete del Liechtenstein, accolte dal grande entusiasmo dei tecnici a bordo vasca. 09.15 È ora il momento del Liechtenstein, rappresentato da Noemi Katharina Buchel e Leila Olivia Marxer. Il grado di difficoltà della loro esibizione è di 25.5000. 09.14 ...

LIVE Nuoto Artistico, Mondiali 2023 in DIRETTA: Italia in gara con Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero nel duo tecnico Ruggiero OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08.19 Il coefficiente di difficoltà dichiarato per la formazione brasiliana è di 28.9000. 08.18 Ora in acqua il Brasile, rappresentato da Laura Miccuci e Gabr ...Tutto pronto per la 10km femminile di nuoto di fondo deiMondiali di Fukuoka 2023delle discipline acquatiche, in programma da venerdì 14 a domenica 30 luglio. Si alza il sipario sulle gare iridate dell ...