LIVE Nuoto Artistico | Mondiali 2023 in DIRETTA | Italia in prima posizione provvisoria

(Di venerdì 14 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA08.08 Le due atlete che rappresentano l’Uruguay sono Agustina Medina e Lucia Perez. La difficoltà dichiarata del loro esercizio è di 23.5500. 08.07 È ora il momento dell’Uruguay. 08.06 234.2667 il punteggio dellene. Il grado di difficoltà effettivo è di 26.2000.che si posiziona ovviamente in. 08.05 Terminata ora l’esibizione delle azzurre. C’è grande soddisfazione nell’angolo dell’per la bella prestazione di Linda Cerruti e di Lucrezia Ruggiero. Vedremo ora quale sarà il punteggio. 08.04 L’esercizio dellene è il terzo per difficoltà dichiarata, al pari di quello della Cina. Attenzione però perché in caso di errore questo dettaglio ...

LIVE Nuoto Artistico, Mondiali 2023 in DIRETTA: Italia in gara con Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero nel duo tecnico Ruggiero OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima giornata dei Mondiali 2023 di Fukuoka. Si inizia con il Nuoto Artisti ...Tutto pronto per la 10km femminile di nuoto di fondo deiMondiali di Fukuoka 2023delle discipline acquatiche, in programma da venerdì 14 a domenica 30 luglio. Si alza il sipario sulle gare iridate dell ...