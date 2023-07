LIVE Atletica | Europei U23 2023 in DIRETTA | slitta momentaneamente il programma a causa del maltempo

Leggi su oasport

(Di venerdì 14 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIldi oggi e gli italiani in gara 17.13 In questo momento esce il sole ad Espoo, anche se non ha ancora smesso del tutto di piovere. 17.11 Gli atleti in questo momento sono sulla pista interna in cui cercano di rimanere caldi, dato che si ripartirà subito con una finale. 17.08 Questa è un’immagine che arriva da Espoo, in cui si vede la forte pioggia che si abbatte sul Leppavaara Stadium: Shades of Helsinki 2005 #Espoo#EspooU23 pic.twitter.com/q1jdWjlox7 — Davide Maistrello (@ge aldrig upp) July 14,17.06 Oltre alla pioggia c’è anche molto vento, come dimostrato dal comportamento dell’ombrello degli addetti ai lavori, che si è completamente rovesciato. 17.03 Continua a piovere copiosamente ad Espoo, con un vero e proprio temporale che si è ...