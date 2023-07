LIVE Atletica | Europei U23 2023 in DIRETTA | l’Italia sogna le medaglie con Benati e Mersal | c’è Simonelli

(Di venerdì 14 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma di oggi e gli italiani in gara Buongiorno e benvenuti alladegliUnder 23 dileggera. Terza giornata di gare a Espoo (Finlandia): si incomincerà al mattino con qualificazioni e batterie, poi nel pomeriggio spazio alle prime finali.si gioca carte di lusso in tre finali assolutamente da non perdere: Lorenzosui 400 metri, Kareemnel salto in lungo, Veronica Zanon e Greta Brugnolo nel salto triplo. Lorenzomuoverà i primi passi sui 110 ostacoli, da non perdere Francesco Guerra sui 5000 metri. OA Sport vi propone ladegliUnder 23 di ...

Su Sky Sport continua la programmazione per un totale di oltre 400 ore di: in tutto 9 i canali ... 5 MONDIALI tra nuoto,leggera, scherma, basket e rugby: dal 14 al 30 luglio , ...Nessuna polemica A ricordare l'episodio con tono sardonico è su Facebook un compagno didi ... oggi: https://www.tecnicadellascuola.it/le - notizie - del - giorno Segui i nostri. ...Giovedì 13, alle 17.30, il Brasile se la vedrà con la Cina,su Sky Sport Arena e NOW con il ... 5 MONDIALI tra nuoto,leggera, scherma, basket e rugby: dal 14 al 30 luglio , appuntamento a ...

LIVE Atletica, Europei U23 2023 in DIRETTA: l'Italia punta su Mori, Marek e Benati OA Sport

CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma e italiani in gara oggi 17.17 In testa troviamo al momento la neerlandese Van Daalen con la misura di 16.73 metri: alle sue spalle troviamo la ceca Brzy ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma e italiani in gara oggi 20.00 La nostra Diretta LIVE si chiude qui, noi di OA Sport vi ringraziamo e vi auguriamo un felice proseguimento di serata.