LIVE Atletica | Europei U23 2023 in DIRETTA | alle 16 55 la finale del salto triplo con Zanon e Brugnolo

(Di venerdì 14 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma di oggi e gli italiani in gara 16.41 L’Italia si gioca due carte in questa: Veronicae Greta. Le due azzurre hanno ottenuto rispettivamente il sesto e il dodicesimo tempo di qualificazione, con 13.21 e 12.99. 16.38 Il miglior tempo delle qualificazioni è della svedese Maja Askag, con 13.81, seguita dalla spagnola Maria Vicente, con 13.60. Le due hanno vinto rispettivamente il girone B e il girone A delle semifinali. 16.35 Questa la start list delladelfemminile: ESP VICENTE María ROU COLIB?SANU Ioana-Emilia GER JOYEUX Caroline TUR AKGÖZ GizemITAVeronica CZE SUCHÁ Linda GER GRÄFIN KEYSERLINGK Anna FIN KÄHÄRÄ Jessica BUL NACHEVA ...

... affascinato dal salto della corda sia come praticache come elemento ritmico: nel salto ...ed artista multidisciplinare) e Damiano Fumagalli (porter su bicicletta ed al suolo e tecnico). ...Su Sky Sport continua la programmazione per un totale di oltre 400 ore di: in tutto 9 i canali ... 5 MONDIALI tra nuoto,leggera, scherma, basket e rugby: dal 14 al 30 luglio , ...Nessuna polemica A ricordare l'episodio con tono sardonico è su Facebook un compagno didi ... oggi: https://www.tecnicadellascuola.it/le - notizie - del - giorno Segui i nostri. ...

LIVE Atletica, Europei U23 2023 in DIRETTA: l'Italia sogna le medaglie con Benati e Mersal, c'è Simonelli OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di oggi e gli italiani in gara 16.32 Alle 16.55 prenderà il via la finale del salto triplo femminile. 16.29 Questa la classifica del lancio del g ...È in corso la sessione pomeridiana degli Europei U23 di Espoo (Finlandia). Diretta streaming su www.allathletics.tv. GUARDA LE GARE IN DIRETTA STREAMING ...