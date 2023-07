LIVE – Alcaraz-Medvedev | semifinale Wimbledon 2023 | RISULTATO in DIRETTA

(Di venerdì 14 luglio 2023) Ile latestuale dellatra Carlose Daniil, terzo Slam stagionale di scena sui campi in erba dell’All England Lawn Tennis & Croquet Club di Londra. Secondo incontro stagionale tra i due, già avversari nella finale di Indian Wells vinta daaveva però vinto il primo precedente, nel 2021 proprio sull’erba di, e proverà a ripetersi. Per entrambi si tratta della primanello slam londinese, a testimonianza di come l’erba non sia la loro superficie preferita ma anche di come siano stati capaci di adattarsi, facendo valere la propria testa di serie (rispettivamente uno e tre) e approdando tra i migliori ...

anche di Agassi seppur sconfitto da Medvedev, Chris Eubanks L'EDITORIALE AMARCORD Pillole di amarcord in 50 anni di mie trasferte in Church Road (1974 - 2023) con un solo grande rimpianto...Dalle 14.30 la semifinale , che sarà commentata da Elena Pero e Paolo Bertolucci. A seguire, la seconda semifinale tra Carlos e Daniil Medvedev.

Alcaraz-Medvedev è un match valido per le semifinali di Wimbledon: analisi, orario, pronostici, diretta tv e streaming.Alcaraz è nettamente favorito per gli operatori nonostante il valore del rivale. Medvedev è reduce da una faticosa vittoria in rimonta ...