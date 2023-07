L' Italia riscopre il suo sottosuolo Al vaglio il piano per riaprire le miniere

Leggi su panorama

(Di venerdì 14 luglio 2023) A.A.A cercasi terre rare. Parliamo di un gruppo di elementi chimici che sono fondamentali per la transizione energetica, su cui l’Unione europea sta puntando. Alcune di queste risorse sono infatti indispensabili per la realizzazione e il funzionamento di turbine eoliche, pannelli fotovoltaici e veicoli elettrici. Di conseguenza, le terre rare stanno acquistando sempre più rilevanza nell’economia mondiale. Secondo l’International energy agency saranno due i mercati che trascineranno la domanda: le reti elettriche e le batterie (per la produzione di macchine elettriche). Lato commerciale il report sottolinea come il rame rappresenterà circa un terzo del valore totale dei minerali rari, mentre il litio e il nickel avranno una quota di quasi il 25% a testa. Percentuali che per il momento rappresentano delle previsioni, ma che evidenziano l’importanza crescente di questi elementi, tanto ...