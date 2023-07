L' Italia chiede al Louvre la restituzione di reperti archeologici

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 14 luglio 2023) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - L'al Museo delladi sette preziositra i quali un'anfora a sfondo nero (datata V secolo) attribuita al 'Pittore di Berlino', artista mai identificato, signore assoluto della ceramica ellenica. La notizia è rimbalzata sulle pagine di 'Le Monde', confermata tra l'altro dallo stesso Museo che li aveva acquistati, come si legge sul quotidiano francese, "tra il 1982 e il 1998 in un periodo storico in cui i direttori erano più interessati all'autenticità di un'opera e meno preoccupati della loro provenienza". "Il prossimo autunno - si legge nell'inchiesta firmata da Roxana Azimi - ci potrebbe essere in programma un accordo storico tra l'e la Francia. Un dialogo ininterrotto quello tra ...