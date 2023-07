L’Italia acquisterà i Leopard 2 dalla Germania | costeranno 4-6 miliardi Ma restano dubbi sulle capacità d’impiego da parte dell’esercito

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 14 luglio 2023) Il sottosegretario Isabella Rauti ha annunciato in commissione Difesa della Camera che, nel prossimo Documento Programmatico Pluriennale (2023-2025) prodotto dal ministero della Difesa, verranno stanziati fondi per l’acquisto di carri armati2A8. Un esborso da calcolare in circa 4-6di euro. La Rauti ha parlato di un fabbisogno complessivo per l’Esercito di circa 250 mezzi, compresi i 125 carri Ariete che sono in fase di aggiornamento. Ma l’investimento sui nuovi mezzi tedeschi non significa necessariamente un upgrade nelledi difesa italiane: servirà recuperare un gap di addestramento delle truppe lungo ben 25 anni. Attualmente, la componente corazzata italiana, sulla carta, verte su due brigate pesanti, l’Ariete con due reggimenti carri (il 32° e il 132°) e la Garibaldi, con un reggimento carri (il 4°). ...