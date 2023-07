L’intellettuale è marxista Per questo non ce ne sono “di destra”

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 14 luglio 2023) Lo so che il tema della cosiddetta egemonia culturale fa venire il latte alle ginocchia. Però è anche vero che ciclicamente nel dibattito, chiamiamolo politico o pubblicistico, ritorna e ciclicamente non si capisce mai nulla. Allora, con il vostro permesso, mi vorrei soffermare un po’ sutema cercando di sbrogliare un poco la matassa e di capovolgere anche qualche consunto luogo comune. Dunque, si dice che lache è al governo aspira ad avere una sua egemonia però è sprovvista di intellettuali. Allora prendiamo il toro per le corna. La formula “intellettuali di” è una vera e propria contraddizione in termini, perché la parola stessa intellettuale è di sinistra e nasce dopo il marxismo. Prima del marxismo non viintellettuali. Viletterati, filosofi, poeti, retori, ...