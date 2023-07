L’insostenibile leggerezza dell’essere di Milan Kundera | storia del libro col più bel titolo di sempre

(Di venerdì 14 luglio 2023) Esistono molti scrittori il cui nome è associato indissolubilmente, quasi fosse un prolungamento naturale delle generalità, aldel loro romanzo più conosciuto. Herman-Hesse-Siddharta, Vladimir-Nabokov -Lolita, Gabriel-Garcia-Marquez-Cent’anni-di-solitudine e via dicendo… Ma uno dei binomi più inscindibili è quello che ha legatoal suo capolavoro. Una vera e propria fusione dell’acciaio al carbonio. Quando e come abbiamo incontratoe perché diventò subito un caso È impossibile nominare lo scrittore moravo, morto martedì a Parigi all’età di 94 anni, senza volare con la mente a queldal nome così affascinante, criptico ...

... intonata alla "" ma, come nel romanzodell'essere, pronta a suggerire considerazioni più aperte e complesse. La Fondazione Pordenonelegge.it, il prossimo 6 ...... autore - come hanno ricordato tutti i media attraverso una grancassa mediatica rivolta ad una nuova, acritica, celebrazione dell'opera - de 'dell'essere'. Diversi giornali ...... non significa solamente la perdita di un grande scrittore, ma una frattura nello spazio tempo del secolo breve: i suoi libri, anche il celebre "dell'essere" (1984) ...