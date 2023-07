L' infanticidio di Voghera | nella geografia dell' orrore delle mamme che uccidono i figli ci sono anche due casi a Cosenza

(Di venerdì 14 luglio 2023) Da Cogne a Vieste, da Castenaso fino al bimbo di un anno strangolato a: negli ultimi vent'anni ladi madri chei loro piccolisi è tragicamente arricchita diche hanno riempito le cronache. Ecco i più significativi: - Cogne, gennaio 2002 : un bimbo di 3 anni, Samuele Lorenzi, viene trovato morto in casa con ferite profonde. La madre, Annamaria...

Una tragedia assurda quella che si è verificata venerdì 14 luglio a, nella provincia di Pavia, dove una donna di 44 anni ha ucciso il figlio di un anno

Da Cogne a Vieste, da Castenaso fino al bimbo di un anno strangolato a Voghera. Sono alcuni dei casi di mamme che hanno ucciso i propri figli. E' accaduto anche a Rovito, in provincia di Cosenza, nel ...Il tragico caso di Voghera, dove una madre ha ucciso il figlio di un anno strangolandolo, richiama alla mente i tanti figlicidi che hanno scosso il Paese. Negli ultimi 23 anni se ne contano 535, con o ...