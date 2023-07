L’incubo dei viaggiatori | le turbolenze aeree | cosa sono e come affrontarle?

Leggi su lifeandpeople

(Di venerdì 14 luglio 2023) Life&People.it Per alcunidivertenti, per tantissimi altri invece un vero e proprio incubo, talmente grande da diventare quasi una fobia inarrestabile in grado di condizionare l’intero viaggio. Stiamo parlando delle, fenomeno che si verifica spesso durante un tratta aerea, assolutamente normale e soprattutto controllabile dall’equipe di comando, ben consapevole delle condizioni di un aeromobile progettato appunto per poterle sostenere in assoluta tranquillità. Ma cos’è nello specifico una turbolenza aerea e perché, malgrado la sensazione di totale instabilità, non c’è assolutamente motivo alcuno di temerla? Un avvenimento normalissimo Partiamo dal principio, descrivendo nello specifico in checonsiste precisamente il fenomeno della turbolenza. Quella che noi percepiamoun tipo di ...