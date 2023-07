L’ex Juve verso Napoli | accelerazione decisiva

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 14 luglio 2023) I campioni d’Italia hanno da poco annunciato il nuovo direttore sportivo. La società è già al lavoro per il prossimo anno, De Laurentiis in primis. Con un’annata ‘spaziale’ ildi Luciano Spalletti ha vinto il terzo storico titolo, uno scudetto che mancava nel capoluogo partenopeo da ben 33 anni. Il club azzurro punta a vincere ancora nei prossimi anni, ma intanto vede una sorprendente rivoluzione. In poco tempo hanno detto Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli, principali artefici di questa impresa e la società li ha sostituiti con il francese Rudi Garcia e con Mauro Meluso, dirigente in passato allo Spezia. Nomi non di rango ma che possono essere utili alla causa, d’altronde la strategia di De Laurentiis negli ultimi anni è sempre stata questa e non c’è alcuna intenzione di cambiare. Ora arriveranno prima le cessioni e poi di conseguenza gli acquisti con ...