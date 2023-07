Leonardo La Russa | la Procura di Milano sequestra cellulare e sim

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 14 luglio 2023) Ladihato ildiApache La, il figlio del presidente del Senato Ignazio che è indagato per violenza sessuale dopo la denuncia di un’ex compagna di liceo. Il decreto di sequestro, anticipato da Il Fatto Quotidiano e confermato da Agi, riguarda ile la sim. Da quanto si apprende da fonti investigative, la ricerca all’interno del dispositivo verrà fatta dalla polizia giudiziaria con precise parole chiave per cercare di ricostruire le eventuali interazioni a partire dal 19 maggio scorso, quando ci sarebbe stata la presunta violenza. La sim delè intestata al padre Ignazio, presidente di Palazzo Madama, e per questo in giornata si era parlato di un’eventuale richiesta alla Giunta per ...