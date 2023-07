E' stata aperta da 240 soldati dell'esercito dell'India - paese ospite d'della Festa nazionale francese - e chiusa, come tradizione, dallaStraniera, la tradizionale sfilata militare del 14 luglio a Parigi. Nella tribuna d', hanno salutato le truppe e ...La Francia ha conferito lad'postuma al giornalista Arman Soldin, morto lo scorso 9 maggio in un attacco missilistico nei pressi di Bakhmut, nell'Ucraina orientale. "Arman Soldin è stato insignito del cavalierato ...Detentore dellad'francese, fu membro permanente dell'Accademia serba delle scienze e delle arti e dell'Accademia delle arti di Berlino. Morì nel 2003 a Novi Sad. Nel 2019 la Fondazione ...

Legione d'onore al giornalista dell'AFP ucciso a Bakhmut Euronews Italiano

E' stata aperta da 240 soldati dell'esercito dell'India - paese ospite d'onore della Festa nazionale francese - e chiusa, come tradizione, dalla Legione Straniera, la tradizionale sfilata militare del ...La Francia ha conferito il riconoscimento postumo ad Arman Soldin 32enne bosniaco, morto in un attacco missilistico in Ucraina.