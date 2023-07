Molti anni fa Italo Calvino scrisse un corsivo ironico sulle Vacanze del buon lettore . Cominciava così: "Il buon lettore aspetta le vacanze con impazienza. Ha rimandato alle settimane che passerà in ...Giuseppe Fazio, presidente della Corte d'Assise di Busto Arsizio, con la giudice a latere e i sei popolari (di cui tre donne)riscrivereste tutto 'Sì, perché sono convinto di non aver mancato ..., un attacco a Milly e alla sua intervista Sarebbe la conduttrice del talent di Rai1 ad avere l'immondizia al posto del cuore Il riferimento sembra chiaro. E i fan, nonostante non ci siano ...

Leggo dunque viaggio: i libri consigliati da Corrado Augias la Repubblica

ROMA (ITALPRESS) – “Perchè Italia Viva non ha firmato la legge sul salario minimo Per motivi politici, come abbiamo già spiegato più ...Il brand che per 11 anni è comparso sulla divisa bianconera lascerà vacante uno "spazio" da 40 milioni: trovare un sostituto è una priorità. Cosa può succedere ...