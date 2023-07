Legge sulla Natura | Dori | “Vittoria per i giovani” Zanni | “Schiaffo a pescatori e agricoltori”

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 14 luglio 2023) Bergamo. Un passo importante, per il pianeta e per chi lo abita. Anche se la decisione, sofferta e non a maglie larghe. E’ arrivata nella giornata di mercoledì 12 luglio il sì del Parlamento Europeo sul Green Deal, la risposta alla crisi climatica in corso. Il testo è infatti passato con 336 voti favorevoli, 300 contrari e 13 astenuti. Sostanza del documento la volontà di ripristinare il 20% delle aree terrestri e marine dell’Unione europea entro il 2030. Contrari alladiversi esponenti delle destre europee e del Ppe, tra cui anche quelli italiani che avevano preannunciato voto negativo, spiegando di non essere favorevoli alla Nature Restoration Law in virtù della difesa degli interessi dell’agricoltura, minacciata, a loro dire, da unache avrebbe portato a ridurre “produttività e sicurezza alimentare”, temendo oltretutto per le ...