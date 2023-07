Legge antipirateria | addio streaming | multe in arrivo per gli utenti

(Di venerdì 14 luglio 2023) Il tema della pirateria digitale è particolarmente caro alla politica italiana. Lo dimostra il fatto che la, o anti pezzotto come alcuni l’hanno ribattezzata, sia stata approvata all’unanimità. La tutela del diritto d’autore al primo posto, non soltanto per quanto concerne gli eventi sportivi, anche se sono stati di certo questi a fare da traino.: come funziona Lo Stato italiano ha deciso di sferrare un durissimo colpo al mondo della pirateria digitale, che ogni anno comporta perdite milionarie ad aziende e alle casse nostrane. Il fenomeno della diffusione online illecita di prodotti coperti da diritto d’autore è nato insieme con internet, o quasi. Col passare del tempo si è però assistito allo sviluppo di vere e proprie organizzazioni, in grado di strutturare una catena ...

Quali sono, secondo lei, gli interventi centrali nelle operazioniCon questo nuovo ... spetterà a noi dare seguito ad alcuni impegni per rafforzare ancora di più questo disegno di, ...Blocco di Internet in 30 minuti e multe salate per i furbetti dello streaming illegale. Dopo l'approvazione in Senato del disegno di, l'epopea di chi guardava la Serie A illegalmente è terminata. Game over. La soluzione più logica Approfittare dell' offerta a partire da 29,99 euro di DAZN per guardare tutte le ...'Laapprovata oggi dal Senato è un passo decisivo per contrastare un fenomeno che danneggia l'industria creativa e sportiva, distruggendo migliaia di posti di lavoro e alimentando ...

Senato approva il ddl anti-pirateria a tutela del diritto d'autore, L'Assemblea del Senato, ha approvato definitivamente il ddl n. 621 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della di ...Il sistema Italia si pone così al vertice europeo per avere una legge a tutela del diritto d'autore. Ringraziamento al Governo, alle componenti politiche e all'Agcom. Questo il comunicato della Lega B ...