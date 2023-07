Lega | PPE ondivago | da tempo collabora con noi RN e AfD pronti a governare

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 14 luglio 2023) Abbiamo parlato anche noi di Atlantico Quotidiano, nei giorni scorsi, delle prospettive di un centrodestra europeo all’indomani delle prossime elezioni europee del 2024, esito ancor più auspicabile dopo l’approvazione della inquietante legge per il “ripristino della natura”. Ne abbiamo voluto parlare con Marco Zanni, eurodeputato dellae, in qualità di capogruppo di Identità Democrazia (il gruppo a cui sono iscritti anche gli eurodeputati di Rassemblement National della Le Pen e di Alternative für Deutschland), tra coloro che sono chiamati a provarci, a tessere la difficile tela di un centrodestra europeo. Modello italiano anche in Europa TOMMASO ALESSSANDRO DE FILIPPO: Quali sono le prospettive dellain vista delle elezioni europee? Su quali temi punterete in campagna elettorale? MARCO ZANNI: Il messaggio che emerge dalle recenti ...