L’editoria e i posti di lavoro ceduti all’Intelligenza Artificiale

(Di venerdì 14 luglio 2023) Uno dei primi settori impattati dalla produttività dell’Intelligenza Artificiale potrebbe essere proprio. Gli scioperi degli scrittori di oggi assomigliano molto a quelli dei tessitori contro il telaio a vapore durante il 1800 o la protesta dei minatori inglesi a fine 1900 contro la chiusura delle cave di carbone in favore del più economico gas. Il senso dello sciopero è ovviamente il disagio che provano queste persone vedendo la propria professionalità rimpiazzata da qualche automatismo. Con le parole di Scott Galloway “They screamed at change, but progress wouldn’t listen”. La soluzione non può essere quella luddista di evitare il cambiamento che qualche concorrente inevitabilmente attuerà mettendo fuori mercato le aziende più conservative che arriveranno a licenziare tutti i propri dipendenti e non solo alcuni. In Germania il Bild, il giornale più venduto ...