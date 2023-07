...è la rivalità con Max Verstappen a sembrare una vera e propria "" per il numero 16. Tanto che, nelle ultime ore, sono diventate virali alcune foto che immortalano il salvaschermo di,...Insomma, nulla a che fare con l'"" di Lewis Hamilton per il primato assoluto degli otto ... da George Russell a Lando Norris , da Esteban Ocon fino allo stesso Charles, nella cui ...... l'olandese staccherebbe definitivamente il pilota della Ferrari, secondo in classifica. ... che lo renderebbe il più vincente di tutti superando Schumacher: " Non un', resta un ...

Leclerc, ossessione Verstappen: cos'ha sullo schermo del telefono Corriere dello Sport

Una foto pubblicata su Twitter negli scorsi giorni ha catturato la schermata dell'iPhone di Leclerc: ecco perchè c'entra Verstappen.Il più grande sogno di Charles Leclerc è quello di diventare campione del mondo della Formula 1 battendo il rivale di sempre Max Verstappen: un ...