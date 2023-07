Lecce | ufficiale il ritorno di Venuti

(Di venerdì 14 luglio 2023) Ilha ufficializzato ilin giallorosso di Lorenzo, difensore proveniente dalla Fiorentina Il, tramite un comunicatopubblicato sul proprio sito, ha annunciato ilin giallorosso di Lorenzo. Il difensore arriva a parametro zero dopo la fine del suo contratto con la Fiorentina. COMUNICATO – L’U.S.comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Lorenzo, nell’ultima stagione all’ACF Fiorentina. L’esterno difensivo classe ’95 ha sottoscritto un accordo di due anni con opzione per quello successivo.

