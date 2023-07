Lea Garofalo | manifesto funebre del Comune per morte del killer Curcio

(Di venerdì 14 luglio 2023) Unper esprimere vicinanza e cordoglio per ladi Rosario, uno deidella testimone di giustizia Lea, è stato affisso daldi di Petilia Policastro, in provincia di Crotone. "Il sindaco Simone Saporito e l'Amministrazione comunale partecipano al dolore che ha colpito la famigliaper la perdita del caro congiunto" si legge nel testo affisso sui muri del Paese e pubblicato anche sul sito internet dell’ente, che nel processo per ladi Leasi è costituito parte civile.

