Lea Garofalo | il manifesto del Comune per il suo aguzzino è il segnale che distrugge anni di lotta

(Di venerdì 14 luglio 2023) “Davanti alla morte si è tutti uguali”. Smorza così la polemica il sindaco di Petilia Policastro, Simone Saporito, dopo essere stato travolto da una valanga di critiche. L’amministrazione comunale del paesino calabrese, infatti, nelle scorse ore ha affisso dei manifesti per esprimere vicinanza al dolore dei familiari di Rosario Curcio, uno dei killer di Lea, la testimone di giustizia rapita e uccisa da un commando di quattro persone, fra cui Curcio, il 24 novembre 2009. Il corpo di Lea è stato praticamente distrutto. Le ossa fatte a pezzi, di lei, della sua storia e del suo coraggio, non doveva restare niente. Rosario Curcio, che insieme a Carlo Cosco, ex marito di Lea, era uno dei quattro aguzzini, è morto lo scorso 29 giugno al Policlinico di Milano, dopo essersi impiccato nella sua cella nel carcere di Opera. Era stato condannato all’ergastolo. Suo figlio ...

Scoppia la polemica sui funerali di Rosario Curcio , uno dei killer della testimone di giustiziache è morto suicida in carcere nelle scorse settimane. Il comune di Petilia Policastro ha partecipato al lutto per la sua scomparsa e ha mandato su tutte le furie esponenti locali del Pd. ..."Il manifesto di vicinanza al dolore della famiglia per la morte di Rosario Curcio, uno degli assassini di, fatto dall'Amministrazione comunale di Petilia Policastro, andava evitato in modo categorico e senza alcun tentennamento". Lo afferma il segretario provinciale di Fratelli d'Italia di ..., le condoglianze del Comune per la morte del suo killer Il Comune di Petilia Policastro , attraverso un manifesto murale pubblicato anche sul sito internet, ha inteso esprimere la sua ...

Il corpo di Lea è stato praticamente distrutto. Di lei, della sua storia e del suo coraggio, non doveva restare niente (dal blog) ..."La provincia di Crotone non merita amministratori che gettano discredito sull'intera Regione". È quanto sostiene il segretario di federazione del Pd di Crotone Leo Barberio, in relazione all'iniziati ...