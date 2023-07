Le purghe dei generali russi | Io rimosso per una critica E Mosca arresta 13 ufficiali

Generale Popov: "Silurato perché non ho taciuto difficoltà" Sono in atto '' nelle forze armate in Russia dopo la rivolta di Evgheny Prigozhin emercenari della Wagner . L'Fsb, il servizio ...Generale Popov: "Silurato per critiche a vertici militari" Sono in atto '' nelle forze armate in Russia dopo la rivolta di Evgheny Prigozhin emercenari della Wagner . L'Fsb, il servizio di ...Sono in atto '' nelle forze armate russe dopo la rivolta di Evgheny Prigozhin. L'Fsb ha arrestato almeno 13 ... Nel vostro nome emiei compagni d'armi caduti, non avevo il diritto di mentire, ...

Rivolta Wagner e Prigozhin, purghe in Russia: arrestati alti ufficiali ... Adnkronos

Sollevato dall’incarico Ivan Popov: "Ho solo detto la verità sulla guerra". Maxi-retata di militari per il golpe Wagner fallito ...I canali telegram ultranazionalisti: «Una caccia alle streghe dopo la rivolta di Prigozhin». L’audio del generale Popov rimosso è stato diffuso non da lui, ma dal vicecapo di ...