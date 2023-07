Le provocazioni possono presentarsi in forma subdola e causare l’effetto contrario a quello desiderato

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 14 luglio 2023) Per quanti, per un motivo qualsiasi, non hanno avuto modo di seguire le notizie degli ultimi giorni, è il caso di fare un breve flashback, in particolare su quanto sta producendo la giustizia italiana. Più precisamente e per brevità basterà soffermarsi anche per sommi capi su quanto ha stabilito un tribunale del Lazio in merito a un omicidio, meglio a un’esecuzione sommaria che definire truce non rende il concetto. Essa fu compiuta da due scarti della società i quali, fin dalla nascita, di umano hanno continuato a avere meno che niente. È doveroso fare tale precisazione perché, se per un animale qualsiasi resosi colpevole di aver aggredito uno o più esseri umani non si esita a disporre che venga abbattuto, per due figuri che hanno aggiunto al loro palmares l’aver trucidato senza alcun motivo che non fosse un pretesto, un giovane completamente digiuno dei rudimenti delle arti marziali, ...