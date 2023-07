Le mie ragazze di carta | recensione | quando il desiderio peccaminoso scuote la provincia

Leggi su spettacolo.eu

(Di venerdì 14 luglio 2023) La nostrade Le miedi, il nuovo film del regista Luca Lucini con Maya Sansa, Cristiano Caccamo e Neri Marcorè: un coming of age delicato che racconta anche l’ipocrisia dellaLuca Lucini raddoppia e a poco tempo di distanza da Io e mio fratello torna (questa volta in sala) con Le miedi, un coming of age sulla perdita dell’innocenza ma anche sull’ipocrisia della. Maya Sansa, Cristiano Caccamo e Neri Marcorè sono alcuni degli interpreti di una storia che purtroppo non decolla mai, e che racconta la crescita sessuale di un adolescente negli anni ’70 con eccessivo didascalismo (in alcuni momenti) e insistita timidezza, quasi a non voler davvero squarciare il soffocante velo dell’ipocrisia. Dalla campagna… a ...