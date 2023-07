Lazio | Immobile e il primo allenamento | lui segna | i tifosi lo incitano

(Di venerdì 14 luglio 2023) AURONZO - Ciroin campo, subito in azione e subito in gol. Il bomber dei bomber ha raggiunto ieri sera lain ritiro dopo qualche giorno di vacanza extra (era impegnato con la Nazionale).

AURONZO - Ciroin campo, subito in azione e subito in gol. Il bomber dei bomber ha raggiunto ieri sera lain ritiro dopo qualche giorno di vacanza extra (era impegnato con la Nazionale). Acclamato da ...Con laha un contratto fino al 2026, che presto potrebbe esser pure riaggiornato sul piano economico. Sarri resta in attesa di poter disporre di un suo vice in organico. Sempre secondo ...L'Arabia non si ferma e tenta anche Ciro: ricca offerta (almeno per il momento) rispedita ... Newcastle,e Pirlo alla Sampdoria si fanno avanti per il difensore della Nazionale.

La Lazio starebbe cercando un nuovo portiere per il ruolo di vice Provedel e Sarri avrebbe messo nel mirino Montipò per tale ruolo ...Inoltre, sempre per la Lazio, “a fuoco lento prosegue la trattativa per Leandro Paredes per il centrocampo”, fa sapere Di Marzio.