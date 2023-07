Specialisti in scienze della vita, saldatori e addetti alle costruzioni tra le figure professionali più difficili da trovareDopo l'ok della Regionesi aggiunge agli 11 distretti rurali già riconosciuti. Verrà ... della sua storia, del paesaggio, dele dei prodotti dei nostri agricoltori " ha detto la ...... nuovo punto di incontro tra domanda e offerta diad Arezzo. La neo sede del Gruppo, l'ottava in, si trova in via Arno 16 e vedrà il taglio del nastro alla presenza del Presidente ...

Lavoro in Toscana, oltre 100.000 assunzioni in estate. Ma mancano candidati LA NAZIONE

Alia Multiutility Toscana ha presentato ulteriori denunce contro ignoti presso la Legione Carabinieri di Firenze per danneggiamenti dolosi ai cassonetti digitali, dopo che si sono verificate nuove man ...Specialisti in scienze della vita, saldatori e addetti alle costruzioni tra le figure professionali più difficili da trovare ...