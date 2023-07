Lautaro Martinez al centro dell’Inter | il capitano all’ultimo step ? TS

Ma, ieri mattina, era senza dubbio il più atteso, per meriti acquisiti sul campo (nel 2022/23 28 reti in 57 presenze, nuovo personal best) e gradi da capitano da incassare in premio, ...In Coppa Italia, contro l'Inter, è arrivata una sconfitta per due a uno; i ragazzi di Italiano, nonostante il vantaggio, sono stati rimontati dalla doppietta di unassoluto ...Il simbolo del nuovo corso è lui,: passato recente, presente e futuro . Futuro come quello che viene riposto in Bisseck , terzo acquisto dell'anno, e che arriva con i crismi di vice -...

Lautaro Martinez non è mai stato così al centro dell’ Inter. Il club nerazzurro ha scelto la sua immagine come lancio della nuova maglia con il main sponsor Paramount. Leggi i contenuti Plus o leggi ...Ma Lautaro Martinez, ieri mattina, era senza dubbio il più atteso, per meriti acquisiti sul campo (nel 2022/23 28 reti in 57 presenze, nuovo personal best) e gradi da capitano da incassare in premio, ...